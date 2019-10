Kreuzung wird komplett zur Baustelle

Reilingen.Die Generalsanierung der Hockenheimer Straße hat den dritten Sektor erreicht. Mit dem begonnenen Aufbau der Infrastruktur gleicht das Straßenteilstück zwischen den Anschlüssen „Am Rathaus“ und „Kleiner Hertenweg“ derzeit einer Kraterlandschaft.

Metertiefe Gruben zeigen an, dass mit Hochdruck die beidseitigen Wasser-Hausanschlüsse und ab Mitte Oktober auch die Abwasser-Hausanschlüsse hergestellt werden. Davon betroffen sind auch die Anwesen am Anschluss „Kleiner Hertenweg“. Es wird daher notwendig, die bislang noch geöffnete südliche Zufahrt zum Wohnbaugebiet „Herten II“ ab Montag, 14. Oktober, zu schließen. Beschränkt auf eine Woche (14. bis 18. Oktober) wird zudem der angrenzende Parkplatz samt Elektro-Ladestation nicht nutzbar sein.

Die Haupt-Wasserleitung aus duktilem Gusseisen ist in dem Bauabschnitt der Hockenheimer Straße bereits gefräst und ihr Zustand per Kamera untersucht worden. Anfang Oktober konnte der „U-Liner“ im sogenannten Close-Fit-Verfahren eingezogen werden.

Dabei wird ein U-förmig axial gefaltetes Rohr aus Polyethylen in die zu sanierende Leitung eingebracht und unter Dampf wieder in seine ursprüngliche runde Form zurückversetzt. Mit Einsatz von Druckluft beim Abkühlungsprozess legt sich der U-Liner schließlich eng an die Wandung der ursprünglichen Leitung. jd

