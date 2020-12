Kunstwerke aus Wollfäden

Mit Wolle basteln die Mädchen kleine Kunstwerke. © Kommunale Betreuung

Reilingen.Die Ganztagskinder haben in den ersten Klassen ihre AGs gewählt, die von der Kommunalen Betreuung an der Schillerschule angeboten werden. Für das Ausleben der Fantasie wurde die AG „Mit Wolle kreativ“ von Christel Lombardo und Lucy Ünal vorbereitet.

Wollknäuel sind weich, Wollfäden fühlen sich angenehm an und lassen sich gut verarbeiten. Es wurde geflochten, gewebt und verknüpft, bis zur Vollendung farbenfroher und langlebiger Schmuckstücke. So wird ganz beiläufig die Geschicklichkeit gefördert. Aus scheinbar ungeordneten Fäden und Knäueln entstehen bunte und ansprechende Kunstwerke. Die Begeisterung der Kinder, ihre Zielstrebigkeit und ihre Bereitschaft, eigene Ideen mit einzubringen, steckt auch die Betreuerinnen an. Bunte Gebilde entstehen aus zahlreichen Wollfäden, aus dem gemeinsamen Wirken entwickelt sich ein Zusammenhalt, der die Gruppe bereichert und eine Gemeinschaft bewirkt. zg

