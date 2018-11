Kuscheltiere im warmen Lichtermeer

Unfall

Wer ist in der Friedrichstraße 1a gestürzt?

Diesen Sonntag wird Helga Singer so schnell nicht vergessen. Am 25. März 2018 war sie wie viele hundert Schwetzinger und ihre Gäste auf dem Weg in die Innenstadt. Denn Energiemesse und verkaufsoffener Sonntag lockten bei ...