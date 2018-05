Anzeige

Reilingen.Unter dem Motto „Frieden geht!“ startete am Pfingstmontag der Staffellauf gegen Rüstungsexporte in Oberndorf am Neckar. Bis 2. Juni führt der Friedenslauf durch die Bundesrepublik von Baden-Württemberg nach Berlin, geht es aus einer Pressemitteilung von „Frieden geht!“ hervor.

Die Strecke von 1100 Kilometern ist in 80 Etappen aufgeteilt. Es gibt Geh- und Joggingabschnitte, Halbmarathons und Marathons sowie Etappen für Radfahrer und Skater. Gestern erreichten die Teilnehmer die Gemeinde. Kurz vor 13 Uhr erreichten die Läufer die Gemeinde, die zügig passiert wurde. Unter die Teilnehmer hatten sich Läufer des Marathon-Teams Ketsch eingereiht.

Ziel der Etappe, die um 8 Uhr in Karlsruhe startete, ab 11 Uhr als Walkingstrecke fortgesetzt wurde, war die Autobahnraststätte Hardtwald Ost. Vor dort startete eine neue Gruppe in Richtung Ladenburg.