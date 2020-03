Lagepläne und Luftbilder sorgen für Transparenz

Reilingen.Gemeinsam mit der kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken hat die Gemeinde Reilingen ein geografisches Informationssystem (GiS) erstellt. Hierauf haben die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung per Intranet Zugriff. Dieses Informationsangebot steht darüber hinaus allen Gemeindebürgern virtuell auch per Internet frei zu Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Es kann über die Gemeinde-Homepage unter www.reilingen.de, unter der Rubrik „Leben“, „Bebauungspläne“ aufgerufen werden. Das geografische Informationssystem sei ein Auskunftssystem, das für jeden frei zugänglich Geodaten wie zum Beispiel die Lage von Grundstücken zur Verfügung stelle, der sie über den Computer abrufen möchte.

Interne Nutzung

Grundlage hierfür seien die Daten des amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystems der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der Länder, weitere topographische Karten und bestimmte Themenkarten, die mit verschiedenen Sachdaten zusammengeführt, ausgewertet und visualisiert werden.

Auch für die Kommunen seien Geodatenportale eine interessante Option, die das Verwaltungshandeln erleichtern könne, teilt die Gemeinde weiter mit. Sie habe schon im Jahr 2009 mit dem Aufbau eines grafischen Informationssystems begonnen, das aber zunächst nur intern genutzt werden konnte. Im Jahresverlauf 2014 wurden die Geodaten erstmals in Verbindung mit nach Themen sortierten Informationen als neue Serviceleistung auch auf der Gemeindehomepage integriert. Es biete Ortsfremden und Einheimischen eine schnelle Orientierung und die Abfrage diverser Gemeindeinformationen.

„Das Bürger-GiS schafft zusätzliche Transparenz und die Informationen sind zentral und einfach abrufbar“, beschreibt Bürgermeister Stefan Weisbrod die Vorteile der Serviceleistung. Angeboten werden Informationen der Gemeinde aus den Bereichen Umwelt und Bauen. Bestandspläne der Wasserversorgung finde man beim Themengebiet „Versorgung“ und die Lage der Ortskanäle sei unter dem Stichwort „Entsorgung“ einzusehen.

Anhand von Adressen oder Flurstücknummern könne problemlos ein Lageplan des jeweiligen Grundstücks aufgerufen und sogar ein Luftbild hinterlegt werden. Baurechtliche Vorschriften zu dem jeweiligen Grundstück finde man über den Layer „Bebauungsplan“ heraus. Zwischenzeitlich sind alle zeichnerischen und textlichen Festsetzungen der Reilinger Bebauungspläne hinterlegt. Rathausintern können schon heute vielfältige Daten im WebGis angezeigt und miteinander verknüpft werden.

Statistische Auswertungen

Mit Hilfe der Liegenschaftskarte und der Meldedaten wäre es möglich, statistische Auswertungen vorzunehmen oder Wahlbezirke größenmäßig anzupassen. Informationen aus dem Gewerberegister können ebenso abgerufen werden wie eine Versiegelungskartierung anhand der gesplitteten Abwassergebühren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.03.2020