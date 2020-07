Landwirte besser für Arbeit belohnen

Der grüne Kreisverband beschäftigte sich bei seinem Treffen auf dem Wersauer Hof mit der derzeit im Bundesrat zur Entscheidung anstehenden Änderung der Nutztierhaltungsverordnung.

Dr. Susanne Hierschbiel erläuterte die gängige Praxis bei der Sauenhaltung und gab Auskunft über den Stand der Debatte im Bundesrat. Sie wies daraufhin, dass in Deutschland 1,8 Millionen Muttersauen gehalten werden. Nach der Nutztierhaltungsverordnung ist es erlaubt die Tiere etwa fünf Monate im Jahr in sogenannten Kastenständen zu halten. In diesen nur körpergroßen Metallkäfigen werden die Muttersauen rund um die Uhr fixiert und in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Weil sie sich in vielen Kastenständen noch nicht einmal ausstrecken können, werden jedoch oft nicht einmal diese gesetzlichen Minimalanforderungen in den Schweineställen erfüllt.

Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Magdeburg von 2015 hätten diese Käfige unverzüglich an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden müssen. Dies ist trotz Bestätigung durch das Bundesverwaltungsgericht 2016 bisher nicht geschehen.

Die jetzt im Bundesrat zur Debatte stehenden Vorschläge sehen vor, die bestehende rechtswidrige Praxis im Kastenstand für weitere acht oder sogar für fünfzehn Jahre zu legalisieren. Erst dann soll es den Tieren im Kastenstand eines Deckzentrums erlaubt sein, die Beine in Seitenlage ungehindert auszustrecken. Erst nach dieser Frist sollen auch die Zeiten, die die Tiere in den Kastenständen gehalten werden, verkürzt und die Zeitdauer der Haltung der Tiere in Gruppen verlängert werden.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium wolle eine Verlängerung der bestehenden Praxis auf 15 Jahre erreichen. Die seit Jahrzehnten fortgesetzt bestehende, rechtswidrige Praxis soll so legalisiert werden. Eine Praxis die unglaubliches Tierleid verursache und in vielen Ländern Europas schon lange verboten ist, wie Hierschbiel ausführte.

Die Teilnehmer der Kreismitgliederversammlung fassten mehrheitlich den folgenden Beschluss: Die Landesregierung von Baden-Württemberg werde gebeten, ihre Stimmen im Bundesrat dazu zu nutzen, dem höchstrichterlichen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes und dem Staatsziel Tierschutz beim Thema Kastenstände zur sofortigen Durchsetzung zu verhelfen und sich außerdem für eine unverzügliche Abschaffung von Kastenständen in der Sauenhaltung einzusetzen. zg