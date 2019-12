Laterne bringt den „Mut zum Frieden“

Reilingen.Es ist immer wieder eine tolle Aktion, wenn das Friedenslicht in Betlehem entzündet wird, um sich dann auf der ganzen Welt zu verteilen. Am Samstag wurde es in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet und am Sonntag nach Europa gebracht. Es wurde von Wien nach Speyer geflogen und dann unter anderem zur weiteren Aussendung in die Jugendkirche Samuel nach Mannheim gebracht.

Dort warteten auch schon Anne und Silke Assmann vom katholischen Bildungswerk Reilingen, die das Licht gleich für die katholische Kirche mit in die Spargelgemeinde bringen wollten. Gespannt verfolgten sie den feierlichen Einzug der Laterne, die von den Pfadfindern in die Samuel Kirchen getragen wurde.

Eine Flamme gegen den Hass

Unter dem Motto „Mut zum Frieden“ soll es ein Zeichen setzen, denn diese kleine Flamme ist viel mehr als nur ein Licht. „Wir wollen die Flamme dem Hass und den Kriegen entgegenhalten“, sagte Christian Keller von der Pfadfindergemeinschaft und sprach so dem ehemaligen Kaplan der Seelsorgeeinheit Hockenheim, Tobias Streit, der jetzt Jugendpfarrer der Samuel Kirche ist, aus der Seele. Neben dem Licht bildete sich eine Reihe, in die sich auch Anne Assmann gestellt hatte und den Kirchenbesuchern verkündete, dass sie das Friedenslicht mit in die St. Wendelin Kirche bringen werde.

Unter größter Vorsicht wurde die Kerze in einer Laterne in die Spargelgemeinde transportiert und dort gehütet, bis das Licht in die Hände von Kaplan Tobias Springer übergeben wurde. Dieser freute sich über den Einsatz der beiden Frauen und darüber, dass das Friedenslicht jetzt in der Kirche leuchten darf. Ein wichtiges Zeichen, dass in Form einer kleinen, wärmenden Flamme gesetzt wird, um die Herzen der Menschen zu erwärmen, damit Frieden und Liebe in unsere Welt und in unseren Herzen regieren. Und weil man davon nie genug haben kann, freut man sich in Reilingen, dass das Licht nun schon eine Woche vor der geplanten Ankunft durch die Pfadfinder erstrahlen darf. kd

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019