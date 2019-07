Leben mit der Krebs

Reilingen.Das katholische Bildungswerk lädt zu einem Vortrag über Krebserkrankungen und ihre Auswirkungen auf die Psyche und das soziale Umfeld des Erkrankten am Montag, 8. Juli, 20 Uhr, ins Wendelinushaus ein.

Die Bedeutung der Diagnose „Krebs“ ist vielfältig. Die Behandlung und der Umgang des Betroffenen und seiner Angehörigen mit der Krankheit richten sich nach Lokalisation und Stadium des Tumors. Erika Buchholz wird zu diesem Thema referieren und Fragen der Teilnehmer beantworten, beispielsweise was macht es mit mir, meinem Partner, meiner Familie, wenn die Diagnose Krebs gestellt wird. Was verändert sich dadurch im Leben, in der Familie, am Arbeitsplatz, bei Freunden. Welche Hilfen können gegeben und eingefordert werden. Auch Fragen, die die Besucher mitbringen, werden beantwortet.

Erika Buchholz ist Ärztin, Psychoonkologin und systemische Beraterin. Seit 30 Jahren behandelt und betreut sie schwerkranken Menschen, die zumeist an Lungenkrebs leiden. Sie sagt: „Daraus habe ich für mich das Bedürfnis abgeleitet, mich mit dem zu beschäftigen, was diese Menschen im Laufe ihrer Erkrankung erfahren, von der Diagnose über die Therapie bis letztlich zum Tod. Mit meiner psychoonkologischen und systemischen Weiterbildung habe ich meine Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vertieft, weiteres Handwerkszeug bekommen, meine Patienten auf ihrem Weg medizinisch und psychologisch zu begleiten“. zg

