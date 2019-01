Leben will gelebt sein

Reilingen.In der katholischen Kirche wird der bekannte Benediktinermönch aus Münsterschwarzach, Anselm Grün, am Montag, 4. Februar, zu Gast sein. Mit dem Thema „Versäume nicht dein Leben“ wird Anselm Grün den Besuchern an diesem Abend aufzeigen, wie man Bedenken und Ängste überwinden kann. Er wird ihnen Mut machen, über ihre Grenzen zu gehen und zu wagen, das Leben zu leben, das zu einem selbst passt.

Anselm Grün hat bereits über 300 Bücher verfasst, die in 30 Sprachen übersetzt wurden und dazu referiert er jährlich rund 200 Mal im In- und Ausland. Oft fällt es schwer, eine Entscheidung zu treffen und etwas Neues beherzt anzufangen. Doch was hindert eigentlich daran, in die Gänge zu kommen und ein Vorhaben zu verwirklichen? Anselm Grün wird an diesem Abend für jeden Einzelnen ganz gewiss eine eigene Botschaft bereit halten und jedem die Kraft geben, die er gerade jetzt braucht.

Zur Einstimmung auf die Worte des Paters wird ab 18.30 Uhr das Ensemble „La Banda Barroca“ unter der Leitung von Robert Sagasser mit buntem Programm die Gäste unterhalten. Im Anschluss an den Vortrag gestaltet das katholische Bildungswerk einen Büchertisch mit aktuellen Büchern von Anselm Grün, der diese auch signiert. Außerdem laden die Ministranten noch zu Glühwein, Punsch und alkoholfreien Getränken ein.

Karten gibt es für 10 Euro im katholischen Pfarrbüro St. Wendelin, Telefon 06205/2 55 30 71, bei Anne Assmann, Telefon 06205/85 09, Mechthild Kirsch, Telefon 06205/9 79 94 10, Verena Seidelmann, Telefon 06205/67 16, bei der Buchhandlung Gansler, Hockenheim, Telefon 06205/73 00 und bei der Papeterie Hiller, Altlußheim, Telefon 06205/28 50 40. Tickets an der Abendkasse kosten 12 Euro. zg

