Lebensabend in der Heimat verbringen

Reilingen.Den Lebensabend trotz der mit dem Alter verbundenen Einschränkungen in seiner Heimatgemeinde zu verleben und gut versorgt sein. Das ist ein weit verbreiteter Wunsch vieler älterer Menschen. Zumindest für die Reilinger kann dieser Wunsch alsbald in Erfüllung gehen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Denn mitten im Ortskern errichtet die Orbau-Firmengruppe für eine Rekordsumme von

...