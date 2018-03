Lebensläufe mit zahlreichen Schnittmengen

Anzeige

Ein Ball, den Walch bei seinen Worten aufnahm, befand er sich doch an einer Stätte, in der er als Abc-Schütze seine ersten Schritte ins Leben unternahm, war ein Teil des Rathauses doch früher Schulgebäude. Stichwort Schulzeit – Walch, dessen Elternhaus in der Hauptstraße stand, erinnert sich an eine „sehr glückliche Kindheit“, die er in Reilingen verbrachte. Was wohl auch auf Klein zutreffen mag.

Doch die Parallelität der Biografien, getrennt durch zwei Jahrzehnte, erfährt für Klein durch den Zweiten Weltkrieg, aus dem er schwer verwundet und traumatisiert zurückkehrt, wie Walch weiß, einen entscheidenden Einschnitt. Ob sich das Grauen des Krieges in seinen Bildern widerspiegelt, ob er ihm mit seinen in sich ruhenden Stillleben einen Gegenpool schuf, man weiß es nicht, doch feststeht, dass sich Klein nach dem Krieg entschloss, Künstler zu werden.

Klein nahm seine Arbeit im Atelier von Bernhard Becker in Schwetzingen auf – die akademische Welt der Kunst war noch geschlossen. Erst 1947 öffnete mit der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe die erste Einrichtung nach dem Krieg, deren Schüler noch im gleich Jahr Klein wurde. Seine Lehrer wurden Prof. Schnarrenberger und Otto Laible.

Von Laible wusste Walch einige Ankedoten zu erzählen, beispielsweise dass er seine Schüler gerne Quark, Ziegenkäse und Rasiercreme auf ein weißes Tuch stellt und malen ließ, so dass die Unterschiede erkennbar waren.

Als Kunstpädagogen tätig

Zurück zu den Gemeinsamkeiten. Sowohl Klein als auch Walch verbrachten ihre Grundschulzeit in der Gemeinde und gingen anschließend nach Schwetzingen aufs Gymnasium. Dort kristallisierte sich für Walch schnell heraus, dass er Künstler werden wolle und noch während seiner Schulzeit machte er erste künstlerische Erfahrungen im Atelier von Bernhard Becker.

Womit sich die Lebensläufe der beiden Künstler kreuzten. Doch erst in späteren Jahren, als Walch, der auch Sammler ist, dem Werk von Klein hinterher spürte, dass dank einer privaten Initiative erhalten werden konnte, stieß er auf dessen Reilinger Wurzeln und deckte nach und nach die Schichten der Gemeinsamkeiten auf, die letztlich in den beiden Professuren, Klein in Mannheim, Walch in Halle, enden.

Walch, der nicht an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studierte, der auch ein Studium der Kunstgeschichte abschloss und lange Jahre als Kunstpädagoge wirkte, war in der Gemeinde nicht nur als Künstler unterwegs, sondern auch als Kommunalpolitiker und Vereinsmensch. So freute er sich bei der Vernissage, nicht nur zum Erhalt des „Löwen“, sondern auch zum Bau der neuen Schiller-Schule mit ihrer funktionalen Aula beigetragen zu haben.

Einzig beim Thema Hasen trennten sich die Wege, Walchs Hasenmuseum residiert in Eppelheim, der Gemeinde ist das Wappen geblieben, über dessen Deutung Weisbord und Walch am Donnerstag keine Worte wechseln wollten. Doch vereint sind Walch und Gemeinde wiederum beim Thema Spargel – der Künstler, er arbeitet mit selbst hergestelltem Papier, hat einige Kunstwerke auf Spagelpapier geschaffen, die in der Ausstellung zu sehen sind.

Und stolz ist Walch darauf, zusammen mit Philipp Bickle die Spargelbruderschaft gegründet zu haben, deren Mitgliedschaft noch heute von vielen, „mittlerweile auch Spargelschwestern“, angestrebt wird. Und der Spargel verbindet ihn, neben den Hasen, weiterhin mit der Gemeinde.

Bevor es dann bei einem Rundgang darum ging, die Bilder in Augenschein zu nehmen, sorgten Marie-Denise Heinen von der Musikschule Hockenheim und ihre Schülerin Manuela mit ihren Violinen für den musikalischen Rahmen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.03.2018