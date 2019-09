„Lehnen Bau neuer Rastanlage ab“

Reilingen.Der Bauernverband Reilingen lehnt den Bau einer gänzlich neuen Rastanlage und von Lkw-Parkplätzen auf der Gemarkung der Gemeinde mit aller Deutlichkeit ab, so schreibt der Ortsvorsitzende Peter Schell in einer Pressemitteilung.

„Der Verbrauch des besten Spargelgeländes der Spargelgemeinde Reilingen von fast zehn Hektar als Alternative überhaupt ins Auge zu fassen, ist vollkommen aus der Spur und naiv“, so drückt er es in seinem Schreiben aus.

Die Planungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe seien beim Standort Hockenheim dagegen wohlüberlegt, der Geländeverbrauch wäre wesentlich geringer und genau darauf komme es allen Umweltbewussten ja in erster Linie an.

Ebenso wird sich die Betreibergesellschaft, was den immensen Kostenunterschied zwischen Erweiterung der Parkflächen bei der bestehenden Raststätte und einer vollkommen neu zu bauenden Rast- und Parkanlage angeht, genau ansehen. Wir werden um Unterstüzung bei unseren Berufskollegen aus der Nachbargemeinde ebenso bitten wie beim Kreisbauernverband Rhein-Neckar, kündigt der Ortsvorsitzende an.

Bestehende Parkplätze erweitern

„Wie sicher auch andere Verkehrsteilnehmer sehen wir als Landwirte die Notwendigkeit der Erweiterung der Lkw-Plätze, bedingt durch Regelungen der Lenkzeiten im Lkw-Fernverkehr, ein“, so Peter Schell. „Jetzt geht es darum, an einer bestehenden Raststätte möglichst bald Lkw-Parkplätze zu schaffen und durch einen guten Lärmschutzwall den Anwohnern einen besseren Schutz zu gewährleisten“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.09.2019