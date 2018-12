Lehrer und Schüler im Gesang vereint

Reilingen.Es ist eine ebenso liebgewonnene wie vergnügliche Tradition, die sich die Friedrich-von-Schiller-Schule mit ihrem Weihnachtsliedersingen geschaffen hat. Im Rhythmus von zwei Jahren wird das Schulhaus in der Adventszeit zur Bühne, werden Schüler und Kollegium zu Akteuren, zu Sängern und Instrumentalisten, und zieht der Hauch der Weihnachtszeit durch die Aula.

So nimmt es nicht wunder, dass die Aula propenvoll war, als Rektor Falk Freise die erwartungsfrohen Zuhörer begrüßte – zahlreiche Eltern und Verwandten weilten im Saal, bereit ihren Kindern, Enkel, Nichten und Neffen kräftig zu applaudieren.

Instrumentales Entree

Die Schiller-Schule unterhält seit geraumer Zeit eine Kooperation mit der Musikschule Hockenheim, die Akkordeon-AG ist klingendes Aushängeschild der Gemeinsamkeit, und Christian Palmer, der Leiter der Musikschule, dirigiert den Lehrerchor, der an diesem Abend für den fulminanten Schlussakkord sorgen sollte.

Doch vorab war es an dem Orchester der Musikschule unter der Leitung von Anke Palmer der weihnachtlichen Stimmung die Tür zu öffnen. Was dem Ensemble aus jungen Musikern glänzend gelang. Zwar saß noch nicht jede Note perfekt, war der eine oder andere Ausrutscher zu hören, doch tat dies der Wirkung keinen Abbruch, immerhin musizierte der Nachwuchs und gelangte die Botschaft von Liedern wie „Jingle Bells“ oder „Bald ist Weihnachten“ fröhlich in die Herzen der Zuhörer. Johannes Grebencikov von der Musikschule, der die Akkordeon-AG an der Schiller-Schule leitet, stimmte sodann mit seiner Gruppe, die an diesem Nachmittag auf ein Mitglied geschrumpft war, das bekannte „In der Weihnachtsbäckerei“ an, bevor der Chor der Klasse 5a, am Klavier von Rektor Falk Freise begleitet, daran erinnerte – „Morgen kommt der Weihnachtsmann“.

Santa Claus kommt in die Stadt

„Jingle Bells“ und „Freude schöner Götterfunken“ stimmte sodann die Bläserklasse unter der Leitung von Alexander Rautnig an, bevor der Chor der Schule unter der Leitung von Susanne Klemm die Bühne betrat. Mit drei Vorträgen, „Mary had a Baby“, „Gloria in excelsis deo“ und „Der Weihnachtsmann“, besser bekannt unter seinem amerikanischen Namen „Santa Claus is coming to Town“, begeisterte das Ensemble die Zuschauer mit seinen kräftigen Kinderstimmen.

Die „Dicke rote Kerze“ ließ die Akkordeon-AG mit ihren Instrumenten Gestalt gewinnen, bevor der weihnachtliche Reigen im Auftritt des Lehrerchors seinen Schlussstein fand. Mit „The Rose“ und insbesondere „Amazing Grace“ sorgte der Chor für ein Finale, das noch lange nachhallte.

Doch mit dem weihnachtlichen Treiben war nach Ende des musikalischen Teils noch nicht Schluss, der Förderverein der Schule lud zu einem kleinen Imbiss ein und so klang das Weihnachtssingen, das schon jetzt Lust auf die Veranstaltung in zwei Jahren machte, im weihnachtlich geschmückten Schulhaus besinnlich aus, stimmten sich die Gäste auf die kommende Zeit ein. aw

