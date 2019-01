Leideritz dirigiert

Reilingen.Seit sieben Jahren leitet Dirigentin Christiane Kreis den evangelischen Kirchenchor. Nun zieht sie nach Bonn und so suchte der Chor nach einer neuen Hand am Dirigentenstock. Diesen wird in Zukunft der Berliner Michael Leideritz schwingen. Er ist für die Sänger ein alter Bekannter, führte er doch schon vor der Amtszeit von Kreis den Chor. Der „Neue“ ist also eigentlich der „Alte“ und erneut muss sich der noch immer eher norddeutsch sprechende Dirigent den süddeutschen Sprachbesonderheiten stellen.

Ein Dirigentenwechsel muss musikalisch vollzogen werden. So war der Gottesdienst am Sonntag einer voller Lieder. Zuerst stellte sich Michael Leideritz vor „seinen“ Chor. Als Begrüßung gab es nicht nur ein verheißungsvoll klingendes Präsent, den eine weitere schlanke Tüte wurde dem Exil-Berliner als nachträgliches Geburtstagsgeschenk überreicht.

Herzliche Abschiedsworte

Nicht weniger herzlich gestaltete sich die Verabschiedung von Christiane Kreis. Auch sie stand noch einmal für zwei Lieder vor ihrem Chor. Nach einem ihre Arbeit würdigendem Resümee durch Pfarrerin Eva Leonhardt wandte Kreis sich mit einer kurzen Ansprache und ihrem Dank für die letzten sieben Jahren an Chor und Gemeinde.

Ein Abschied wie auch ein Neuanfang ist immer eine emotionale Angelegenheit und so dauerte es einige Zeit, bis alle guten Wünsche für beide Chorleiter ausgesprochen waren. Und es war ein schöner Gottesdienst. Dank der langen Zeit, die der neue Dirigent schon mit dem Chor verbrachte, wird er verstehen, was die Besucher auf ihrem Weg nach Hause auf deutlich „Nicht-Hochdeutsch“ sagten: „Schee war‘s“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.01.2019