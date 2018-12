„Leise rieselt der Schnee“ angestimmt

Reilingen.Langes Ausschlafen kommt für die Bläserinnen und Bläser des evangelischen Posaunenchores zumindest am dritten Advent nicht in Frage. Nach dem Gottesdienst in der Weinbrennerkirche nahmen die Musiker den mittelalterlichen Brauch des Kurrendeblasens auf, zogen durch die Gemeinde und stimmten musikalisch auf ein friedvolles Weihnachtsfest ein. Und als die Bläser „Leise rieselt der Schnee“ anstimmten, rieselten tatsächlich Schneeflocken aus dem Winterhimmel.

Seit Jahren zum ersten Mal wieder bei Schnee spielten die Bläserinnen und Bläser vor der Weinbrennerkirche, beim Gasthaus „Zum Löwen“ und an weiteren Plätzen und luden so die Anwohner an den Fenstern und auf den Straßen zum Zuhören und Mitsingen ein. Mit seiner Musik will der Posaunenchor den Menschen Freude bereiten und den Liedschatz pflegen. So hatten sich im Viehtrieb bei der Familie Büchner rund 25 Zuhörer versammelt.

Dankbar nahmen die Bläserinnen und Bläser die Angebote an Glühwein und heißem Tee zum Aufwärmen an. In der Kirchenstraße waren knapp 40 Nachbarn der Einladung der Familie Bickle zu einem Umtrunk gefolgt und hatten Kuchen und weihnachtliches Gebäck mitgebracht.

Der Posaunenchor dankte allen, die an den einzelnen Stationen Aufwärmendes bereit gehalten haben und den Chor mit Beifall und einer Spende unterstützen. Und schon weist der Chor auf den kommenden Sonntag hin. Dann, am vierten Advent, veranstaltet er um 17 Uhr eine Abendmusik unter dem Motto „Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen“ in der evangelischen Kirche. Auf dem Programm stehen Musikstücke aus sechs Jahrhunderten. Der Eintritt ist frei. wm

