Lenz wird mit Fest begrüßt

Anzeige

Reilingen.Dreck-weg-Tag, Frühlingsfest und Sommertagszug – das Wochenende steht in der Gemeinde gänzlich unter dem Zeichen des Lenz. Und wie es sich für ein schönes Fest gehört, wird zunächst sauber gemacht. Dazu treffen sich die Teilnehmer am Samstag, 24. März, 10 Uhr im Bauhof. Ab 11 Uhr gibt es für alle Helfenden in den Fritz-Mannherz-Hallen Essen und Getränke.

Am Nachmittag öffnet dann auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Halle das Frühlingsfest. Vor allem die jüngeren Besucher werden an dem reichhaltigen Angebot auf dem Rummelplatz ihre helle Freude haben. Familie Traber hat auch dieses Jahr ein kunterbuntes Angebot zusammengestellt. Auf die seit Generationen beliebten „Boxerautos“ im Auto-Scooter wird ebenso wenig verzichtet wie auf den Twister. Auf die kleinen Besucher warten ein Kinderkarussell sowie die Eurojet-Flugzeuge. Und wie es sich für einen echten Rummelplatz gehört, darf auch Schießbude oder die lustige Angelei nicht fehlen. Der Rummel schließt am Dienstag, 27. März mit einem Familientag und mit ermäßigten Preisen auf dem Rummelplatz.

Sommertagszug startet

Am Sonntag, 25. März, startet dann der Sommertagsumzug. Beginn ist um 14.30 Uhr, Aufstellung ab 14 Uhr in der Siemensstraße. Sodann geht es über die Wilhelm-, Richard-Wagner, Speyerer- und Gartenstraße zur Schillerschule, auf deren Gelände der Winter verbrannt wird.