Letzte Frist für Vorschläge

Reilingen.Die Gemeinde veranstaltet am Freitag, 13. März, 19 Uhr, den Ehrungsabend in der Fritz-Mannherz-Halle. Es werden neben langjährigen Vorstandsmitgliedern, auch Sportler für ihre errungenen Erfolge geehrt, sofern die Voraussetzungen gemäß den Ehrungsrichtlinien der Gemeinde erfüllt sind, teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. Ehrungsvorschläge können bis spätestens Donnerstag, 16. Januar, bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden.

Das Formular senden Uwe Schuppel, Telefon 06205/95 21 13, E-Mail uwe.schuppel@reilingen.de und Sandra Schmidt, Telefon 06205/95 21 32, E-Mail sandra.schmidt @reilingen.de, auf Anfrage zu. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.01.2020