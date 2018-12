Licht am Horizont für Internetnutzer

Reilingen.Zur digitalen Agenda der Bundesregierung gehören Glasfaserleitungen bis vor jede Haustür. Als neue Zielmarke für einen Rechtsanspruch steht dieser Tage das Jahr 2025 zur Debatte. Das dauert vielen zu lange. Beim Ausbau geht es tatsächlich schleppend voran.

Dass die Infrastruktur dem Bedarf hinterherhinkt, ist Fakt. Da ist der schon vor vier Jahren dem Zweckverband „fibernet“ übertragene Breitbandausbau im Ortsgebiet von Reilingen keine Ausnahme. Aus der Ankündigung, 2018 die schon im Vorjahr priorisierten Gewerbegebiete, Außenbereiche und den Ortsrandbereich „Fröschau/Wörsch“ mit Glasfaserkabel auszustatten, ist bislang nichts geworden. Auch dort, wo bereits Glasfaserkabel liegen, hakt es.

Beispielsweise warten die Interessierten an der im Frühjahr 2017 verlegten Backbone-Leitung immer noch auf einen Netzanschluss. Gleiches gilt auch für das innerörtliche Wohnbaugebiet „Am Rathaus“ oder aber für einen kleineren Bereich im Neubaugebiet „Herten II“ („Hertenweg“ und „Am Feldrain“).

Freigabe nicht mehr dieses Jahr

Für die potenziellen Nutzer der beiden Neubaugebiete zeigt sich jetzt Licht am Horizont. Ein Subunternehmen der Hauck-Bauunternehmung arbeitet daran, die Defizite zu beheben. Auf einer Strecke von rund 270 Metern werden neue Glasfaserkabel verlegt. In Anspruch genommen wird der Gehweg in der Alten Friedhofstraße ab der Kirchenstraße in Richtung Osten sowie der Hockenheimer Straße bis zum Hertenweg. Dort muss die Hockenheimer Straße gequert werden, was vorübergehend den Verkehr beeinträchtigen kann. Auch neue Verteilerkästen sind zu setzen.

„Mit der Netzfreigabe ist aber in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen“, erwartet die für den Fachbereich verantwortliche stellvertretende Amtsleiterin Lena Lawinger. Das soll voraussichtlich zum Jahresbeginn 2019 der Fall sein. jd

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.12.2018