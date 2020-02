Licht im dunklen Wald des Datenschutzes

Reilingen.Das Wort „Datenschutz Grundverordnung“, kurz DSGVO, hat seit gut zwei Jahren gewiss bei vielen für einige graue Haare gesorgt, schlaflose Nächte beschert und das Nervenkostüm strapaziert. Ständig war die Abkürzung in den Nachrichten zu hören. Doch wofür wurde diese Verordnung geschaffen? An was muss sich wer halten und wie setzt man die Vorschriften um? Auch wenn sich in den Medien der Wind um die DSGVO mittlerweile gelegt hat, ist sie immer noch da und bittet um Einhaltung.

Doch was müssen Vereine und kleinere Unternehmen beachten und wie gehen sie verantwortungsvoll mit Daten um? Diesen Fragen wollte das katholische Bildungswerk nun auf den Grund gehen und lud dazu Rechtsanwalt Klaus-Peter Brandenburger und dessen Sohn Fabian Brandenburger, Diplom-Jurist und Datenschutzbeauftragter TÜV Süd, ins Wendelinushaus ein. Nach der Begrüßung durch Anne Assmann und Klaus-Peter Brandenburger übernahm der Fachmann Fabian Brandenburger das Wort und erklärte die teils etwas verwirrenden Gesetzestexte für die Besucher in verständlichen Worten und fügte gerne Beispiele zum besseren Verständnis an.

Netzwerkzugriffe und Videos

Eifrig schrieben die Besucher die Informationen mit, die für sie besonders interessant waren und lauschten den Erörterungen zu Datenpannen, Netzwerkzugriffen, Videoüberwachungen und der Verarbeitung von persönlichen Daten.

Ein weiteres Thema war, wann und wie Daten in Vereinen und kleinen Unternehmen gelöscht werden müssen und wer überhaupt Zugriff auf die personenbezogenen Daten haben darf.

Wenn Daten, die sich auf Papier befinden, entsorgt werden, muss das Papier zuvor zwingend geschreddert werden. Weiter erörterte Fabian Brandenburger ob und wann ein Datenschutzbeauftragter benannt werden muss. Dazu ist wichtig, dass Computer, Laptops oder Schränke, in denen sich Daten von Personen befinden, mit sicheren Passwörtern geschützt sein müssen beziehungsweise sich unter sicherem Verschluss befinden.

Auch wenn die Köpfe der Besucher nach den vielen Informationen rauchten, wollten sich einige die Gelegenheit nicht entgehen lassen, noch Fragen an die Fachmänner zu richten, denn allen ist klar, dass sich das Thema Datenschutz nicht mehr einfach verflüchtig, sondern dass es wichtiger denn je werden wird. Das katholische Bildungswerk bedankte sich bei den Referenten, die den dunklen Wald des Datenschutzes erhellt haben und dadurch den Besuchern ein besseres Verständnis für die Gesetztes- und Verordnungstexten gaben.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020