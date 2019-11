Lieder und Geschichten berühren

Reilingen.Und die Ohren werden Augen machen! Was steckt hinter diesem Titel? Was erwartet den Zuschauer? Sehende Ohren? Diese oder andere Gedanken dürften manch einem Besucher der ersten gemeinsamen Vorstellung der beiden Künstler Jürgen Werth und Carlos Martínez mit diesem Titel durch den Kopf gegangen sein. Vielleicht lockte gerade diese geheimnisvolle Bezeichnung eine Vielzahl an Menschen am

...