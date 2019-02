Linienbusse ändern ab Montag ihre Fahrstrecke

Reilingen.Mit dem Bau der Rechtsabbiegerspur in Richtung Walldorf an der Einmündung der Hockenheimer Straße in die L 723 kündigt sich die größte Straßenbaumaßnahme in diesem Jahr an, die Sanierung der Nord-Süd-Achse der Gemeinde.

Seit zwei Wochen laufen die Arbeiten zur Errichtung der Rechtsabbiegespur. Binnen weniger Tage war bereits der Untergrund abgeschoben, die Druck- , wie auch Tragfähigkeit des Untergrundes bestimmt, sowie die Fahrspur für den die Baustelle passierenden Verkehr markiert. Zu Verkehrsbeschränkungen kommt es erst in den letzten Februartagen, wenn der Asphaltbelag eingebaut wird.

Die eigentliche Großbaustelle der Hockenheimer Straße eröffnet die Firma Michael Gärtner voraussichtlich erst nach der Faschingswoche. Aber bereits am Montag, 18. Februar, verändern Ruftaxi und Linienbusse 717 und 718 sowie die Schulbuslinie zum Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot ihre Fahrstrecke und fahren durch das Unterdorf.

Haltestellen werden verlegt

Von Montag, 18. Februar, bis Montag, Sonntag, 24. Februar, fahren die Linienbusse 717 und 718 in Richtung Speyer und Altlußheim allerdings weiterhin die gewohnte Route über die Hockenheimer Straße. Erst ab Montag, 25. Februar, fahren dann alle Busse nur noch über die Hauptstraße. Die Haltestellen der Hockenheimer Straße werden das ganze Jahr über nicht mehr angefahren. Für den Haltepunkt am Rathaus finden die Fahrgäste eine Ersatzhaltestelle in Höhe der Anwesen Hauptstraße 36 und 41.

Unter Zeitdruck steht deshalb der kurzfristig angesetzte Wasser-, Abwasser- und Gasanschluss des Nebengebäudes zur Lokalität „Zum Löwen“ in der Hauptstraße 1. Die Arbeiten waren mit einer Vollsperrung verbunden und wurden pünktlich am gestrigen Freitag beendet. zg

