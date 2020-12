Lisa Dorn vertritt Grüne

Reilingen.Der Wechsel innerhalb der Reihen der Grünen hatte in der Ratssitzung noch ein formales Nachspiel – in den Ausschüssen galt es einige Posten neu zu besetzen. Dies auf einen Vorschlag der Grünen hin, dem die Fraktionen geschlossen folgten. So wird Simon Schell stellvertretendes Mitglied im Technischen Ausschuss, seine Fraktionskolleginnen Lisa Dorn und Carolin Hoffmann sind ordentliche Mitglieder. Im Verwaltungsausschuss wird Simon Schell gemeinsam mit Dorn ordentliches Mitglied, Hoffmann ist Stellvertreterin.

Schell zieht zudem in den Kultur-, Sozial-, Hallen- und Sportausschuss ein sowie in den Arbeitskreis Jugend und Schule. Im Aufsichtsrat der KWG sind die Grünen künftig mit Dorn und Hoffmann vertreten. Gemeindevertreter der Grünen Freundeskreis Reilingen-Mezzago ist Schell, im Freundeskreis Reilingen Jargeau Hoffmann. Und zum Schluss bestimmten die Grünen Lisa Dorn zu ihrer neuen Sprecherin, Simon Schell soll deren Stellvertreter sein.

Ohne Aussprache und jeweils einstimmig wurden drei Tagesordnungspunkte vom Rat schnell behandelt – in Corona-Zeiten ein Muss. So nahm der Rat einhellig vom Prüfbericht der Bauausgaben in den Jahren 2015 bis 2018 Kenntnis, sämtliche Anmerkungen der Prüfer sind abgearbeitet.

Die Gemeinde wird sich an der Bündelausschreibung Gas des Gemeindetags Baden-Württemberg für die Jahre 2022 bis 2024 beteiligen – man erhofft sich durch das gemeinsame Vorgehen bessere Preise. Einstimmig gebilligt wurde die Annahme der eingegangenen Spenden und Zuwendungen. aw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020