Live-Chat stimmt aufs Fest ein

Reilingen.In den letzten Tagen haben sich Mitglieder und Freunde der FW über eine kleine Weihnachtsgabe vor der Haustür gefreut. Die stellvertretende FW-Vorsitzende Silvia Vögtle hatte in ihrer Weihnachtswerkstatt kleine Geschenke hübsch dekoriert und mit einem Gruß zum Fest versehen. Für die Verteilung sorgten dann mit Abstand Patricia Faber, Peter Künzler, Michael Lauer, Angelika Welle, Brigitte Herchenhan, Renate Hancke und die FW-Vorsitzende Sabine Petzold.

Gelegentlich bestand dabei die Möglichkeit, wie früher „aus dem Fenster über den Gartenzaun oder die Staffel“ ein Gespräch zu führen. Bei allem Verständnis für die aktuelle Situation waren dabei Alleinstehende oder Kranke oftmals sehr deprimiert.

Am Sonntag, 20. Dezember, 17 Uhr, bieten die Freien Wähler noch einmal einen besonders weihnachtlich geprägten Live-Chat an. Nachdem in den letzten Chats die aktuelle Kommunalpolitik im Vordergrund stand, wird es diesmal eine digitale Weihnachtsfeier unter dem Motto „noch’n Gedicht“ geben. Geschichten aus der Dorfgemeinschaft und eine Blockflöte werden die Teilnehmer auf das Weihnachtsfest einstimmen. FW-Kassier Frank Reeb (frank@reeb.it) informiert über den Zugang, den er äußerst unkompliziert eingerichtet hat. sp

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020