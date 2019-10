Lob allein reicht nicht

Reilingen.Der nächste Schritt bleibt ihm verwehrt: Marvin Merkhofer hat den Sprung in die Liveshows der Sendung „The Voice of Germany“ verpasst. Die Fernsehzuschauer sahen am Sonntagabend wie der 26-Jährige gegen den 54-jährigen Sänger Christian „Keule“ Haas aus Landau in den „Battles“ antrat.

In der Rock-Metal Version von Seether „Careless Whisper“, zeigten beide ihre Ambitionen. Als erstes Battle der Show legten sie die Messlatte hoch und überzeugten nicht nur das Publikum, sondern auch die vierköpfige Jury, allen voran Coach Rea Garvey. Er war beeindruckt von der Leistung der beiden und bezeichnete das Battle in seinem irischen Akzent als „Oberhammer“. Mark Forster lobte Marvin Merkhofer, er sei der versiertere Sänger und habe eine sehr schöne Stimme. Auch Rapper Sido empfand, dass Merkhofer der „klar bessere Sänger“ war.

Keine zweite Chance

Trotz der Meinung der anderen Coaches entschied sich der Ire Rea Garvey für Christian „Keule“ Haas, mit der Begründung, dass „Keule es am Tag besser gemacht hat“, sie es als Duo jedoch super stark performt haben. Nach der Entscheidung hoffte Marvin Merkhofer auf den „Steal Deal“, bei den die Coaches ein letztes Mal die Chance haben, ausgeschiedene Talente in dessen Team zu holen. Jedoch bleib auch diese Chance aus. „So ist es nun mal, das Leben geht weiter, es war aber eine total geile Erfahrung“, sagt der enttäuschte Marvin Merkhofer im Nachhinein. mry

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019