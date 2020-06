Löcher und Risse sind behoben

Reilingen.Sichere und gut ausgebaute Rad- und Fußwege sind gerade für die Region ein touristisch willkommenes Angebot. Auch in den schwierigen Corona-Zeiten, wo die Gemeindefinanzen in ein zunehmendes Ungleichgewicht geraten, liegt der Gemeinde viel daran, erkannte Schadstellen im kommunalen Wegenetz auszumerzen. So wurde der schadhafte Belag des bis zu 2,60 Meter breiten Rad- und Fußweges am südlichen Ortsrand erneuert.

Der Wegebelag befand sich in einem mangelhaften Zustand, so die anhaltende Rüge der Radfahrer und Fußgänger. Sich ausdehnende Baumwurzeln haben dort an vielen Stellen den Asphalt gefährlich angehoben. Setzrisse und Schlaglöcher behindern ein entspanntes Radeln.

Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Die vier Zentimeter starke Asphaltdecke liegt. Der Weg ist zur Nutzung wieder freigegeben. Auf einer Länge von 357 Metern wurden die Tiefbauarbeiten von der Firma Michael Gärtner durchgeführt. Der kommunale Kostenaufwand liegt bei rund 25 000 Euro. jd/zg

