Lose für die Regatta sichern und gewinnen

Reilingen.Mit dem 8. Apfelrennen kündigt sich erneut ein einzigartiges Spektakel auf dem Kraichbach an. Start zu dem packenden und spannenden Rennen, das vom Obst- und Gartenbauverein ausgerichtet wird, der an diesem Wochenende sein Gartenfest feiert, ist am Samstag, 1. September, 17 Uhr, an der „Kleinen Herten Brücke.“ In diesem Jahr ist ein Spezial-Kran im Einsatz, der die Startplattform mit den Rennschiffchen ins Wasser hievt.

Die Apfelschiffchen sind mit Zusatzgewichten ausgestattet, um bei Gegenwind die Strömung des Kraichbachs optimaler nutzen zu können. Durch die verkürzte Regatta-Strecke bleibt das Feld der Apfelschiffchen dichter zusammen und das gesamte Rennen um ein vielfaches spannender.

Je nach Windrichtung und Wassertiefe des Kraichbachs wird das Apfelschiffchenrennen etwa eine Stunde dauern. Es wird ein riesiges Schauspiel auf dem Kraichbach vom Veranstalter erwartet. Erneut ist beim Rennen das Zwei-Mann-Beiboot im Einsatz, das die Armada begleiten wird, damit alle Apfel-Schiffchen sich am Ziel, hinter dem Festzelt auf dem Vereinsgelände, ankommen.

Und die Gefahren, mit denen die Regattaschiffchen zu kämpfen haben, sind nicht gering. Der niedrige Wasserstand des Kraichbachs wird sich dabei als größte Hürde erweisen und lässt Algen, Bachinseln und Ufersträucher zu echten Hindernissen werden.

Seitliche Angriffe und wahre Versenkungsmanöver drohen der Apfelflotte zum einen durch die Kraichbach-Wildenten, zum anderen durch die Schwanenfamilie, deren Mitglieder die Apfelschiffchen gerne mit dem Schnabel durch die Luft schleudern. Was viel Arbeit für die Männer im Beiboot bedeutet, die alle Schiffchen wieder flott kriegen sollen.

Am Ziel hinter dem Festzelt des Gartenfestes wird Bürgermeister Stefan Weisbrod die Sieger-Schiffchen aus dem Kraichbach fischen. Preisträger sind die ersten 30 Apfelboote, die aus den Fluten geborgen werden. Die Bevölkerung sowie alle Gäste aus nah und fern sind eingeladen, dem idyllischen Verlauf des Kraichbach zu folgen und die Apfelflotte bei ihrem wilden Ritt über die Wellen zu beobachten.

Erlös für Kindergärten

Jedes Apfel-Schiffchen ist mit einer Nummer versehen und kostet 5 Euro. Jedes Los ist zugleich ein Gutschein für ein Getränk nach Wahl beim zweitägigen Gartenfest. 1 Euro des Schiffchenpreises kommt den örtlichen Kindergärten zugute.

Der erste Preis bei der Apfelregatta ist ein 250 Euro Einkaufsgutschein. Außerdem gibt es viele weitere, attraktive Preise zu gewinnen.

Die Siegerehrung findet gegen 19 Uhr im Festzelt des Gartenfestes statt. Apfellose gibt es bei allen Vorstandsmitgliedern, im Bürgerbüro des Rathauses und bei der Postfiliale, Hauptstraße 108.

Der zweite Tag des Gartenfestes, Sonntag, 2. September, beginnt um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen, ab 11.30 Uhr steht Kulinarisches und Deftiges beim Mittagstisch auf dem Programm.

Um 16 Uhr startet die fünfte Kindergarten-Kraichbach-Regatta von der „Großen Herten Brücke“ aus. Alle Reilinger Kindergärten und -krippen werden daran teilnehmen. Jede Kindergartengruppe schickt dabei ihr eigenes Schiffchen ins Rennen.

Kindergarten-Regatta startet

Auch die Kinderbetreuungseinrichtungen hat das Rennfieber gepackt, jede Gruppe baut mit Unterstützung von Eltern und Erzieherinnen sowie unter großer Geheimhaltung ihr eigenes Regatta-Rennschiffchen, das von ihnen frei gestaltet werden darf.

Siegerehrung wird gegen 18 Uhr im Festzelt sein.

Für die kleinen Besucher gibt es an diesem Tag ein buntes Kinderprogramm unter anderem mit Hüpfburg, einer Kinder-Olympiade und dem Luftballonkünstler Gerhard.

Kulinarische Höhepunkt des gemütlichen Gartenfestes sind samstags ein reichhaltiges Grillangebot und Ochsenbacken mit Meerrettich sowie am Sonntag Gärtnerrollbraten, Maultaschen mit Kartoffelsalat, Leberknödel, Schiefersack, Hacksteak, Sauerkraut, Spätzle, Pommes und das Kinder Menü Hähnchen-Nuggets.

Während der gesamten Festtage werden Kaffee und Kuchen angeboten. Gerne nimmt der Obst- und Gartenbauverein hierfür von Mitgliedern und Freunden Kuchenspenden entgegen. sz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.08.2018