Macher aufs Siegerpodest

Reilingen.Der Ehrungsabend der Gemeinde findet am Freitag, 15. März in der Fritz-Mannherz-Mehrzweckhalle statt. Bürgermeister Stefan Weisbrod: „Ich bin immer wieder beeindruckt über das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Bürger. Wir wollen sie in diesem Rahmen mal richtig feiern und alle auf das Siegertreppchen stellen.“

Zusammen mit der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG) würdigt die Gemeinde herausragende Sportler, langjährige Vorstandsmitglieder und Blutspender für ihre besonderen Leistungen und die Bürgermedaillen der Gemeinde werden verliehen.

Die Verantwortlichen haben ein unterhaltsames Programm zusammengestellt. Unter anderem umrahmt das Hohner-Akkordeon-Orchester die Ehrungen musikalisch. Die Sportgruppe aus Wiesloch mit ihren Einrädern, der Reilinger Chor „Sing2gether“, die „Hüpfmädels“ des KVR sowie das Tanzpaar Susanne Kosmala & Sören Senger haben ihren Auftritt und sorgen so für einen abwechslungsreichen Abend.

Auch die interessierte Bevölkerung ist eingeladen mitzufeiern. Für die Teilnehmer steht ein Imbiss bereit.

Die Gemeinde bittet aus Planungsgründen um vorheriger Anmeldung. Anmeldungen nehmen Uwe Schuppel, Telefon 06205/95 21 13, und Sandra Schmidt, Telefon 06205/95 21 32, oder persönlich im Rathaus, Zimmer 213, entgegen. Bei der Anmeldung ist ein Kostenbeitrag in Höhe von 5 Euro für den Imbiss zu entrichten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.02.2019