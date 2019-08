Macher Müller hat Gemeinde vorangebracht

Reilingen.Seine Amtszeiten sind im Bewusstsein der Bürger noch heute als sehr dynamisch und fortschrittlich präsent: Der langjährige Reilinger Bürgermeister und Ehrenbürger Helmut Müller feiert am Dienstag, 20. August, seinen 75. Geburtstag. Helmut Müller stand über 16 Jahre an der Spitze der Gemeinde, von 1981 bis 1997. In diesen Jahren entwickelte sich Reilingen zu einem modernen, aufwärtsstrebenden Gemeinwesen mit besonderem regionalem Ansehen, heißt es in einer Würdigung durch die Gemeindeverwaltung zum Jubeltag.

Dank der besonderen Kraft seiner Persönlichkeit und seinem außerordentlichen persönlichen Engagement seien Helmut Müller besonders zukunftsweisende Projekte gelungen. In seine Amtszeit fielen unter anderem der Neubau der Sporthalle, der Wiederaufbau und die Erweiterung der Mehrzweckhalle nach dem verheerenden Brand im Jahr 1991, der Beginn der Ortskernsanierung, die Errichtung eines preisgekrönten Heimatmuseums und nicht zuletzt die völkerverbindende Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Jargeau.

In Müllers Ägide fielen die Gründung der gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft und die Baugebiete „Viehtrieb“ und „Holzrott“. Am Herzen lagen ihm die steten Bemühungen um die Verschönerung des Ortbildes mit dem Landesprogramm „Unser Dorf soll schöner werden“. Die Ausweisung der Badischen Spargelstraße ist seiner Initiative zu verdanken.

Eigene Handschrift hinterlassen

„Bürgermeister Helmut Müller hat der nachfolgenden Generation bis heute eine klar erkennbare und eine sehr nützliche eigene Handschrift hinterlassen“, sagt der amtierende Bürgermeister Stefan Weisbrod. „Sein strategisches Denken reichte weit über den Tag und den Tellerrand hinaus, ohne dass er die Sorgen der Bürger aus dem Auge verloren hätte. Bürgermeister a.D. und Ehrenbürger Helmut Müller ist eine außerordentlich starke Persönlichkeit, die sich um ihre Heimatgemeinde Reilingen und deren Einwohner in ganz besonderem Maße verdient mache“, fährt Weisbrod fort.

So sei es nur konsequent gewesen, dass bei seiner Verabschiedung im Jahr 1997 auch vom „Macher Helmut Müller“ gesprochen wurde, der in seinen zwei Amtsperioden ein Gemeinwesen gestaltete, mit dem sich die Bürger identifizieren konnten. In Anerkennung für die besonderen Verdienste um die Gemeinde im kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich wurde Helmut Müller am 12. September 2004 die Ehrenbürgerwürde verliehen. zg

