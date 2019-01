Maikäfer setzt zum Todesstoß an

Am Reilinger Eck wurde im Sommer 2015 die Kermesbeere in Schach gehalten. Nun bedrohen der Klimawandel, die zunehmende Trockenheit und der Maikäfer den Wald, der zwar noch wie ein solcher aussieht, jedoch längst auf dem Krankenbett liegt und in wenigen Jahren wohl nicht mehr wieder zu erkennen ist.

© Schäfer