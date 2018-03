Maikäfer wird zum Sargnagel des Waldes

Anzeige

Reilingen.Der Wald gibt Anlass zur Sorge. Seine Funktionen sind durch die drastische Zunahme der Schäden und Absterbeprozesse in den Kiefernbeständen, aber auch Problemen bei der Waldverjüngung akut gefährdet. Diese beunruhigende Erkenntnis vermittelt eine forstliche Zustandserfassung von 144 Hektar kommunaler Waldflächen in der Schwetzinger Hardt. Sie ist Ausgangsbasis einer sogenannten Forsteinrichtung, einem auf zehn Jahre angelegten periodischen Betriebsplan, der voraussichtlich im Oktober in öffentlicher Ratssitzung verabschiedet werden kann.

Bürgermeister Stefan Weisbrod und etliche Ratsmitglieder nutzten ein Arbeitstreffen mit Vertretern des Forstes, um gemeinsam langfristig angelegte Zielsetzungen zu formulieren, damit Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes nachhaltig gesichert werden. Dieser verantwortungsvollen Aufgabe stellt sich übrigens die Gemeinde Reilingen bereits seit nahezu zweihundert Jahren. Die erste Forsteinrichtung im Gemeindewald ist 1837 dokumentiert.

Ungünstige Voraussetzungen

Zum Einstieg in die Thematik verdeutlichte Oberforstrat Sebastian Eick, Leiter des Forstbezirks „Rheintal/Bergstraße“, anhand einiger Grafiken die ungünstigen natürlichen Voraussetzungen für ein gesundes Waldwachstum. In der „heißesten Ecke im Land“ seien die klimatischen Rahmenbedingungen alles andere als hilfreich.