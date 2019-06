Malerarbeiten gefallen auch einem Dieb

Reilingen.Als der Kindertreff erfuhr, dass in der Nachbarschaft ein alter Holzgartenzaun demontiert werden sollte, war schnell die Idee geboren, den Holzzaun zu übernehmen und damit den defekten Maschendrahtzaun im Kindertreff-Kinderhausgärtchen auszutauschen, berichtet Doris Lochner, Geschäftsführerin des Kindertreffs. Was die Kinder daraus machten, gefiel (leider) nicht nur dem Kindertreffteam.

Gemeinsam mit den Kindern wurde das Projekt besprochen. Wie gut man Holz überarbeiten kann, hatten die Kinder schon mehrfach miterlebt. So war ein nicht mehr benötigtes Garderobenelement zur Kuscheltierablage für das Schlafzimmer und eine riesige alte Holzschublade ein toller Bauernhof geworden. Auch der Zaun versprach ein echtes Upcycling-Projekt zu werden.

Fürs Motiv fiel die Entscheidung auf einen bunten Baum und eine bunt umrankte Tastatur, die auf die Gartenkonzerte hinweist.

Die Frage, wie alt der Zaun beziehungsweise das Holz wohl sei und die Infos aus dem Besuch in einer Schreinerei, brachte die Kinder zu der Überlegung, dass für so dicke Bretter die Baumstämme groß und dick sein müssen. Wie lange ein Baum wächst, bis der Stamm dick genug ist, erörterten die Kinder im Wald. Sie fanden eine kleine Fichte, an der sie das Wachstum beobachten wollen. Symbolisch nahm die Gruppe den Baum, der etwa so groß wie die Kinder war, in die Gruppe auf. Damit startet das neue Upcycling-Projekt: „Bis ein neuer Baum gewachsen ist“.

Von Hausmeister unterstützt

Der Hausmeister kümmerte sich fachkundig um den alten Zaun und deponierte die zu überarbeitenden Elemente im Kinderhausgarten. Die meisten Teile des Zauns waren nicht morsch, lose Bretter waren schnell wieder befestigt oder ausgetauscht. Es konnte losgemalt werden. Ein bunter Baum erstrahlt seither auf dem Zaun. Beim Anmalen der großen Fläche kam Jenny Friedmann, Kooperationslehrerin der Schiller-Schule, dazu.

Den Kindern wurde gezeigt, dass es sich lohnt, Dinge zu überarbeiten und nicht einfach zu entsorgen. Erschreckt musste der Kindertreff feststellen, dass vier Zaunelemente gestohlen wurden. So habe man, wie Doris Lochner es ausdrückte, einem Unbekannten indirekt und gänzlich ungewollt zu einem acht Meter langen Gartenzaun verholfen. Zum Glück waren aber genügend lose Bretter zum Ausbessern heraussortiert worden. Somit war auch die Lösung recht einfach, wenn auch „arbeitsreich und ärgerlich“. „Jemandem hat unsere Arbeit und Idee wohl gefallen“, so Lochner mit einem Augenzwinkern. zg

