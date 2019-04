Man muss nicht der Erste sein

Gemütlich Platz nehmen, wenn alle anderen erst einsteigen: Damit wirbt eine Billigairline auf ihrer Webseite für das sogenannte Priority-Boarding. Klar, der Urlaub kann nicht schnell genug starten – schon gar nicht mit zwei Handgepäckstücken, die man durch den erkauften Vorteil als Erster mit in den Flieger nehmen darf. Aber lohnt sich das wirklich?

Ich musste schon schmunzeln, als die junge Frau bei der Ticketkontrolle mehrmals und sehr überschwänglich die Priority-Gäste zum Einstieg aufforderte. Die durften dann vor allen anderen ihr Buch oder Smart-phone zur Seite legen, mit denen sie sich die Zeit mit ausgestreckten Beinen im Wartebereich am Gate vertrieben. 45 Minuten vor Abflug trabten etwa 50 Menschen mit ihren kleinen Rollkoffern in den stickigen Flieger. Nur, um dann mit angewinkelten Knien auf den beengten Sitzen das Buch oder Handy wieder rauszukramen und auf den Rest der Mitreisenden zu warten. Denn erst wenn alle drin sind, hebt die Maschine ab.

Okay, als Argument fürs Priority-Boarding mag das zweite Handgepäck zählen. Hat man keinen weiteren Koffer und muss nicht am Gepäckband warten, kommt man als Erster aus dem Flughafen. Aber spätesten im Shuttlebus zum Hotel geht der Zeitvorteil verloren. Denn man muss auf die anderen warten. Besser also gelassen, entspannt und mit ein paar Euros mehr in der Tasche in den Urlaub starten.

