Masken an die Schüler verteilt

Reilingen.Auch wenn es keine Pflicht ist, so wurden doch die Schüler der Friedrich-von-Schiller-Schule mit wiederverwendbaren Masken ausgestattet. Über 300 Behelfsmasken als Mund-Nasen-Schutz stehen den Schülern in verschiedenen Größen und Farben zur Verfügung, wie die Gemeinde mitteilte.

„Uns geht es auch in der Schule um das Angebot einer Erstversorgung, wohlwissend, dass viele Kinder auch andere schöne und kreative Lösungen haben“, so Bürgermeister Stefan Weisbrod für den Schulträger. „Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen uns in den nächsten ein bis zwei Jahren auf einen Alltag mit Masken einstellen“, so der Rathauschef mit einem vagen Blick in die Zukunft. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 26.05.2020