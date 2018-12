Meerschweinchen als Renntiere

Reilingen.Mit einem großen Familienwochenende startet der Klein-tierzüchterverein am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Februar, in die Saison. Anlass ist die offizielle Wiedereröffnung der Vereinsgaststätte in der Wilhelmstraße, in der Desmond Efu Nkong unter dem Namen "Banana Lounge" kreolische und amerikanische Südstaatenküche anbietet.

Am Familienwochenende besteht die Möglichkeit, einige Parzellen

...