Mehr Geld für Vereine

Reilingen.Um die Bedeutung des Themas zu unterstreichen, griff Bürgermeister Stefan Weisbrod zu emotionsgeladenem Vokabular: Um „nicht weniger als um die notwendige Stärkung des Ehrenamtes, die Marke unserer Gemeinde, die Seele unserer Dorfgemeinschaft“ gehe es bei der anstehenden Änderung der Vereinsförderrichtlinie. Um die Fraktionen davon zu überzeugen, hätte er es wohl auch nüchterner formulieren können: Sie begrüßten durchweg die Neufassung.

Nachdem die Regelung vor zehn Jahren zuletzt geändert worden war, seien Anregungen aus Kulturvereinen zur Überarbeitung gekommen, berichtete er im Gemeinderat. Die Kultur- und Sportgemeinschaft habe darüber im März erste Diskussionen geführt.

25 000 Euro pro Jahr zahlt die Gemeinde an laufenden Zuschüssen an die Vereine aus, mit den beabsichtigten Anpassungen sollen es künftig rund 10 000 Euro mehr sein. Unter anderem will Reilingen Kulturveranstaltungen fördern, indem die Benutzung öffentlicher Einrichtungen wie Fritz-Mannherz-Hallen, Schiller-Schulaula, Riegler-Haus oder Bürgerbegegnungsstätte einmal jährlich gebührenfrei möglich ist.