Reilingen.Über 90 Mitglieder, Freunde und Gäste waren der Einladung zur Winterfeier des VdK (Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands) in den „Reilinger Hof“ gefolgt. Mit dabei waren die benachbarten Ortsverbände mit ihren Vorsitzenden und Stellvertretern aus Oberhausen, Ketsch, Schwetzingen, Neulußheim und Brühl.

Nach der Begrüßung durch den Ortsverbandsvorsitzenden Volker Wunsch, der sich auch über die Anwesenheit von Gemeinderat Heiner Dorn freute, schloss sich Bürgermeister Stefan Weisbrod an und hieß die Gäste aus nah und fern willkommen.

Vorstand für Arbeit gelobt

Er würdigte namentlich die Arbeit des Ortsverbandes und dessen Vorsitzenden mit dem gesamten Vorstand. Weiter lobte er die Arbeit der weiblichen Helfer, die hauptsächlich bei Festlichkeiten immer aktiv mitwirken und gute Arbeit leisten. Stellvertretend für alle überreichte er an die Schriftführerin und Vorstandsgattin Elke Wunsch einen Blumengruß. Einige Zitate von Wilhelm Busch rundeten die humorvolle Ansprache ab. Der Vorsitzende vom Kreisverband Mannheim, Helmut Gaa, der mit seinem Stellvertreter Hans Stöcklin angereist war, richtete herzliche Willkommensgrüße an die Anwesenden. Er berichtete über die Regelung der Altersversorgung für die Landtagsabgeordneten und mahnte die teilweise schlechte Altersversorgung und Rentenpolitik für die Älteren und Schwachen in der Gesellschaft an.

Während der Kaffeepause, die von Fabian Brecht mit seinem Saxofon begleitet wurde, verwöhnten die VdK-Damen die Gäste mit selbst gebackenem Kuchen. Im Anschluss unterhielt Entertainer „Theo“ mit Hits, Evergreens und Oldies die Gäste. Ein weiterer Höhepunkt waren die lustigen Vorträge der VdK-Sketchdamen Elvira Werner und Karin Hacker in kurpfälzischem Dialekt. Hier bleib kein Auge trocken und der Beifall war ihnen sicher, berichtet der Ortsverband in in seiner Pressemitteilung.

Danach lud „Theo“ mit seinen Melodien zum Träumen, Schunkeln und Mitsingen ein und ließ die Gäste für kurze Zeit ihre Alltagssorgen vergessen, so in der Mitteilung weiter. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020