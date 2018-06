Mensch und Pferd sind gefordert

Behutsam legt Sabine Glatte ihrem Pferd Tariq-Al-Salam das Zaumzeug an. Die beiden sind ein eingespieltes Team und siegten in Reilingen. © Dietrich

Reilingen.Sabine Glatte aus Karlsruhe und ihr Pferd Tariq-Al-Salam sind ein eingefleischtes Team und haben schon einige Sand-Distanzritte zusammen gemeistert. Am Samstag gingen sie in Reilingen an den Start und legten zusammen 70 Kilometer durch den Hardtwald zurück.

Was man sich im ersten Moment schön und idyllisch vorstellt, zeigt einem schnell, dass das Sand-Distanzreiten höchste Konzentration

...

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.06.2018