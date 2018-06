Anzeige

Reilingen.Der dritte „Grüne Kinoabend“ war ein voller Erfolg. Grünen-Sprecherin Anna-Lena Becker begrüßte zu Beginn zahlreiche Gäste, darunter den Landtagsabgeordneten Manfred Kern.

Nachdem bei den ersten beiden Kinoabenden die Themen Ernährung und Klimawandel im Fokus standen, widmete sich der Dokumentarfilm „The True Cost – Der Preis der Mode” den negativen Seiten der Textilindustrie. Ständig wird neue Mode präsentiert, „Fast Fashion” heißt dieser Trend. War es früher üblich, zwei Mal pro Jahr neue Mode zu präsentieren, bringen die Modeketten heutzutage nahezu wöchentlich neue Kleidungsstücke auf den Markt.

Gespart wird bei den Arbeitern

Trotz gestiegener Kosten werde immer mehr Kleidung zu günstigeren Preisen produziert, heißt es in dem Film. Geld gespart werde bei den Textilfabrikarbeitern in den Entwicklungsländern, die unter erbärmlichen Bedingungen arbeiten und etwa drei Euro Tageslohn erhalten würden. 2013 starben beim Einsturz der Rana Plaza in Bangladesch gut 1100 Menschen, weitere rund 2500 Menschen wurden verletzt.