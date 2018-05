Michael Luksch seit 40 Jahren im Betrieb

Anzeige

Reilingen.Gleich drei Jubiläen langjähriger Mitarbeiter zu feiern – 25, 30 und 40 Jahre, dazu noch die 32 Jahre währende Betriebszugehörigkeit von Melanie Toman, der guten Seele im Büro – welcher Betrieb darf sich heute noch rühmen, sich hauptsächlich auf langjährige Mitarbeiter zu stützen. Was im Umkehrschluss aber auch zeigt, wie zufrieden die Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber sind.

Seit 45 Jahren ist die Firma Bosch-Car-Service Jourdan in der Hauptstraße 174 eine feste Größe in der Region bei allen Fragen rund ums Fahrzeug. Zwar ist Firmengründer Otto Jourdan Meister für Kfz und Elektrik und wird der Name Bosch immer mit der Autoelektrik verbunden, doch bei Jourdan wird vieles mehr geboten, lautet die Devise: „Service rund ums Auto“. Und das seit 1972.

Nach seiner Lehre und Gesellenprüfung, die er in Heidelberg ablegte, absolvierte Otto Jourdan eine zweijährige Ausbildung im Verkaufshaus Robert Bosch, bevor er 1964 seine Meisterprüfung ablegte. Es folgten Jahre als Meister in einer Werkstatt, bevor Jourdan sein Wissen und Können nutzte und seine eigene Firma gründete, den Bosch-Dienst in der Hauptstraße, wo sie noch immer ihren Sitz hat. Heute bietet die Firma Bosch-Car-Service die komplette Palette dessen an, was rund ums Fahrzeug gefragt ist.