Michi Ziegler ist der große Favorit

Reilingen.Mit einem glanzvollen Konzert hat sich Michi Ziegler am Freitagabend nach China auf die Weltmeisterschaft in Shenzhen verabschiedet. Der erst 18-jährige begabte Virtuose füllte das Franz-Riegler-Haus mit einem besonderen musikalischen Zauber und überzeugte als Meister seiner Klasse die zahlreich erschienenen Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung.

Michi Ziegler ist der ganz große Stolz nicht nur des Hohner Akkordeon Orchesters 1964 Reilingen, sondern auch für die Region weit darüber hinaus. Es werden daher immens viele Daumen gedrückt, wenn in diesen Tagen das Flugzeug mit dem jungen Musikertalent nach Fernost startet.

Nun heißt es Daumendrücken

Viele Wegbegleiter und Mentoren sind daher gekommen, um dem Sympathikus den gewünschten Erfolg auf der großen Weltbühne zu wünschen. Dies waren nicht nur ehemalige Schulleiter und Lehrer, sondern auch sein musikalischer Mentor und Künstler Johannes Grebencikov. „Für uns bist Du schon lange Weltmeister und hast alle Meisterschaften der Welt bereits lange gewonnen“, so verabschiedete sich Bürgermeister Stefan Weisbrod mit den Erfolgswünschen des Gemeinderates. Bereits am 22. August wird er wieder zurück in seiner Heimatgemeinde erwartet. zg

