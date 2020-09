Mit 2,2 Promille ans Steuer gesetzt

Reilingen.Nach einer „feuchtfröhlichen Nacht“ und dazu noch einem „Abschlussbier“ am Morgen, so die Angaben eines 34-jährigen Autofahrers, ist er am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf unterwegs gewesen. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Bei einer Fahrzeugkontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft auf, ein Atemalkoholtest förderte laut Angaben der Polizei einen Wert von 2,2 Promille ans Tageslicht. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020