Arbeiten im Einklang mit der Natur

Die Mäharbeiten finden rücksichtsvoll und ausschließlich beschränkt auf eine sogenannte „Krautgasse“ statt. Die Randbereiche des Gewässers bleiben zum Schutz der Fischbesatz-Unterstände und zum Erhalt der Rückzugsmöglichkeiten unberührt. „Übergangszonen zwischen Wasser und Land, wie beispielsweise die amphibische Zone, werden ebenfalls geschont“, versichert der Mitarbeiter des Landesbetriebs. Auch die beiderseitige Uferböschung bleibt unangetastet.

Die Wasserpflanzen werden oberhalb der Sohle von einem Mähboot aus mit einem in Höhe und Winkel verstellbaren Messerbalken-Mähwerk geschnitten. Ein mobiler, an den Brückenbauwerken angebrachter Krautfang, fängt die abgetrennten und mit der Strömung abgedrifteten Hydrophyten auf. Die Schaufel eines Baggers übernimmt die Pflanzenrückstände und lagert sie in einem Container. Bei der Befüllung ist dieser leicht geneigt, damit das Wasser besser abfließen kann. Auf einem Wertstoffhof erfolgt die fachgerechte Entsorgung. jd

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 25.07.2018