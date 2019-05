Mit Gästen aus Jargeau feiern

Reilingen.Zahlreiche französische Gäste aus Jargeau haben sich zum Partnerschaftstreffen über Christi Himmelfahrt angemeldet. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Am Samstag, 1. Juni, gibt es um 11 Uhr am Rathaus einen Frühschoppen. Hier präsentieren sich die „Têtes en Fête“ aus Jargeau mit ihren fantasievollen Kostümen. Ebenfalls am Samstag findet der Festabend statt –mit Unterhaltungsprogramm und Buffet.

Zu beiden Veranstaltungen sind alle Reilinger eingeladen. „Feiern wir gemeinsam die deutsch-französische Freundschaft“, ruft Bürgermeister Stefan Weisbrod sie auf. Beginn des Festabends in der Fritz-Mannherz-Halle ist um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr).

Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, lohnt sich ein baldiges Anmelden. Der Kostenbeitrag liegt bei 15 Euro für das Buffet (ohne Getränke). Anmeldungen nimmt Christiane Geigle (Sekretariat Bürgermeister, Zimmer 209 im Rathaus) ab sofort entgegen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.05.2019