Mit Ködern gegen Ratten

Reilingen.Der Anblick von Ratten löst bei vielen Menschen Unbehagen und sogar Angst aus. Die Nager haben allgemein einen äußerst schlechten Ruf. Wobei Begegnungen zwischen Ratte und Mensch meist glimpflich ausgehen – da die Ratte als Fluchttier noch schneller Reißaus nimmt als ihr menschliches Gegenüber.

Da Ratten „aber nicht nur unangenehme, sondern auch gesundheitsgefährdende Begleiterscheinungen mit sich bringen“, führt Reilingen wie viele Städte und Gemeinden regelmäßig Rattenbekämpfungen im Gemeindegebiet durch, informiert Bauhofleiter Torsten Braun. Diese Bekämpfungen erstrecken sich aber nur auf öffentliche Flächen und Gebäude sowie die Kanalisation. Auf Privatgrundstücken ist der Grundstücksbesitzer bei Rattenbefall selbst für die Rattenbekämpfung verantwortlich.

Wie aber läuft eine solche Bekämpfungsaktion ab? Die Bauhofmitarbeiter Hans Anweiler hat eine Sachkundeprüfung für das Bekämpfen von Wirbeltieren abgelegt. Er öffnet jeden zweiten Schacht und befestigt dort die Köder. Dabei hilft ihm sein Kollege Victor Müller.

Die in den hiesigen Breiten vorkommenden Wander- und Hausratten sind Vorrats- und Hygieneschädlinge, die sich unheimlich schnell vermehren, Krankheiten übertragen, Lebensmittel verunreinigen und Parasiten ins Haus bringen können. Die Rattenbekämpfer betonen, dass das Problem quasi „hausgemacht“ sei, weil immer noch viel zu viele Menschen Essensreste in der Toilette entsorgen.

Gerade einmal 20 Gramm reichen, um eine Ratte satt zu machen. Zum Einsatz kommt ein spezielles Nagergift der „zweiten Generation“. Im Gegensatz zum Wirkstoff der ersten Generation wurde es derart weiterentwickelt, dass es schon in der Einmaldosis tödlich wirkt.

„Das Gift verursacht eine zeitlich leicht verzögerte Wirkung, so dass die Ratte an einem anderen Ort verendet, als dort, wo sie gefressen hat“, erklärt Torsten Braun. Weder für Menschen noch für Nutz- und Haustiere seien die Köder zu erreichen, nur die gewünschten Untergrundbe-wohner haben Zugang durch die Kanalisation.

Nach vier Wochen werden Kanalschächte kontrolliert. Zeigt das Ergebnis dann, dass eine weitere Charge Gift eingebracht werden muss, wiederholt sich das Prozedere.

Ratten sind Allesfresser, die überall ihr Auskommen finden. Fleischreste aus der Mülltonne, Speisereste im Gebüsch dienen ihnen ebenso als Nahrung wie der Unrat in der Kanalisation.

Tipps zur Rattenbekämpfung

Eine Vergrößerung des Nahrungsangebotes für die Ratten sollte daher vermieden und einige Grundregeln eingehalten werden:

Keine organischen Abfälle oder Essensreste über die Toilette oder den Spülstein entsorgen.

Abfälle nur in dafür vorgesehene Abfallbehälter werfen. Abfallbehälter stets fest verschlossen und das Umfeld sauber halten.

Wer selbst kompostiert – Küchenabfälle gehören nicht auf, sondern in den Kompost. Es sollten geschlossene Komposter bevorzugt werden, die zum Boden mit einem engmaschigen Metallgitter versehen sind.

Wildlebende Tiere nicht füttern, denn von nicht aufgenommenen Krümeln und Resten profitieren die Ratten.

Rohrleitungen in Ordnung halten. So sind Fälle bekannt, in denen Ratten durch schadhafte Rohrleitungen Gänge nach oben gegraben haben oder durch einen verkrusteten Abfluss nach oben geklettert und durch das WC bis in die Wohnung gelangt sind.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.08.2020