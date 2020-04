Mit lokalem Einkauf den Handel stärken

Reilingen.Bürgermeister Stefan Weisbrod ist mit den Mitarbeitern der Verwaltung an vielen Stellen bemüht, die Folgen der Corona-Pandemie in der Gemeinde zu lindern. Neben dem Einkaufsdienst, gemeinsam organisiert mit dem CVJM und der evangelischen Kirchengemeinde, für Menschen, die einer der Risikogruppen angehören – Personen mit Immunschwäche, Vorerkrankungen und einem hohen Alter – gilt seine Sorge dem Handel und Gewerbe in der Gemeinde.

Im Blick hat der Bürgermeister dabei natürlich die Zeit nach der Krise, wenn das Leben wieder seinen gewohnten Gang nehmen soll. Ohne funktionierende Gewerbebetriebe, ohne Restaurationen, die zum Einkehren einladen, kaum vorstellbar. Weshalb der Bürgermeister zweierlei in die Wege geleitet hat: Er hat eine Liste der Geschäfte erstellen lassen, die einen Abhol- und oder Lieferservice anbieten, von A wie „Akropolis“ bis Z wie „Zum Löwen“, die auf der Homepage der Gemeinde und in unserer Zeitung einzusehen ist.

Bringdienste nutzen

Denn jetzt, so Weisbrod, sei wichtig, mit lokalen Einkäufen – Geschäfte die der täglichen Versorgung dienen wie der Rewe-Markt, die Metzgerei Ehehalt oder der Kreuzbäcker haben ohnehin geöffnet – den Handel und das Gewerbe zu stärken. Und deshalb kann es nicht nur schmackhaft, sondern auch für die Betriebe förderlich sein, sich einmal das Mittags- oder Abendessen von einem der örtlichen Gasthäuser liefern zu lassen.

„Gerade in dieser Krisenzeit zeigt sich in Reilingen eine starke örtliche Gemeinschaft und ein großartiger Zusammenhalt unter den Bürgern. Wir appellieren daher an alle, kaufen sie lokal und regional ein. Die Geschäftstreibenden haben es verdient und sind gerade jetzt auf treue Kunden angewiesen“, betont Bürgermeister Weisbrod und fügt hinzu, dass die Liste der vorhandenen Angebote auf der Homepage täglich aktualisiert werde.

Daneben gibt es noch das Gewerbe, das zum Teil geöffnet haben darf, wie beispielsweise die Werkstatt von Fahrrad Schröter oder die Praxis von Iris Schröter, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Handwerksbetriebe dürfen ohnehin geöffnet haben und andere Geschäfte wie beispielsweise das Möbelhaus Ehrmann bieten ihre Produkte im Internet an. Wie sich auch Dienstleister wie Versicherungen und Vermögensberater auf die digitale oder telefonische Beratung spezialisieren. Auch diese Liste unterliegt der täglichen Aktualisierung.

In seinem zweiten Schritt hat Bürgermeister Weisbrod mit Uwe Schuppel, Telefon 06205/95 21 13, einen Ansprechpartner im Rathaus bestimmt, bei dem die Gewerbetreibenden ihre Onlineangebote melden können.

Den Menschen Danke gesagt

Doch der Ortschef stärkt seinen Gewerbetreibenden und allen, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen, auch moralisch den Rücken. So war er mit mehreren Packungen „Merci“ – Nomen est Omen – in den örtlichen Geschäften unterwegs, um sich bei den Menschen zu bedankten. Stellvertretend für viele war er in 15 Geschäften vor Ort und sagte Danke.

„Und es sind noch viel mehr fleißige Menschen und Leistungsträger, die uns Tag für Tag mit dem Notwendigsten versorgen“, weiß der Bürgermeister. Sehr beeindruckt zeigt er sich auch von den vielen privaten Initiativen, die von der Nachbarschaftshilfe und dem reilinger-forum.de bis hin zur Herstellung von Mundschutz und Desinfektionsmitteln reichen.

Für ihn ein Zeichen dafür, dass die dörfliche Gemeinschaft auch in Notzeiten funktioniert. Und was ihm die Hoffnung gibt, dass es ein Leben nach der Krise geben wird, an dem das örtliche Gewerbe und der Handel weiterhin ihren festen Anteil haben werden. Weshalb er weiterhin auf die Unterstützung durch die Bürger setzt. aw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020