Mit Musik durch den Ort

Reilingen.Die Bläser des evangelischen Posaunenchors treffen sich am Sonntag, 16. Dezember, 3. Advent, zu ihrer traditionellen Kurrende im Advent. Der Begriff „Kurrende“ stammt aus dem lateinischen und bedeutet so viel wie „laufen“. Ursprünglich waren kleine Chöre unterwegs, um ihre Dienste gegen eine Entlohnung anzubieten. Heute verstehen die Posaunenchöre darunter das Spielen von Advents- und Weihnachtschorälen an verschiedenen Plätzen der Gemeinde.

Traditionell beginnt die Kurrende des Posaunenchores vor der Weinbrennerkirche, nachdem der Gottesdienst musikalisch mitgestaltet wurde. Es sind folgende Stationen geplant: 10.45 Uhr nach dem Gottesdienst, 11 Uhr Kirchenstraße, 11.45 Uhr Richard-Wagner-Straße, 12 Uhr Holzrott, Hermann-Hesse- und Thomas-Mann-Straße, 12.15 Uhr Bürgermeister-Kief-Straße, 12.30 Uhr Bürgermeister-Römpert-Straße und um 13.15 Uhr vor dem Gasthaus zum Löwen. wm

