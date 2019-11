Mit Schafen natürlich düngen

Reilingen.Wer in letzter Zeit aufmerksam in der Reilinger Gemarkung spazieren gegangen ist, hat es sicherlich schon mitbekommen. In den Kisselwiesen sind für die heutige Zeit recht ungewöhnliche Geräusche zu hören. Der Grund dafür ist Schäfer Igor Braun aus Waibstadt oder vielmehr seine rund 290 Schafe und drei Ziegen, mit denen er zu Gast in Reilingen war.

Inzwischen sind um die 170 weibliche Schafe schon wieder zurück in den heimischen Stall gekehrt. Dort werden sie demnächst geschoren und beginnen auch schon bald zu lammen. Doch 120 Tiere blieben noch ein paar Tage vor Ort. Dabei haben sie einen klaren Auftrag zur Erhaltung der Landschaft.

Im Auftrag des Grundstückseigentümers, des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch die Güteraufseherin Birgit Rinklef, und der Gemeinde Reilingen sollen sich die tierischen Landschaftspfleger um den langsam überhandnehmenden Bewuchs in den Kisselwiesen kümmern.

Es ging vor allem darum, das alte Grabensystem ein wenig freizumachen und die Verbuschung der Wiesenflächen einzudämmen. Die Beweidung mit Schafen und Ziegen ist hierfür ideal, denn sie ergänzen sich in ihren Fressgewohnheiten. Was der eine verschmäht, frisst der andere.

„Goldener Tritt“ verdichtet Böden

Durch den sogenannten „goldenen Tritt“ der Schafe kommt es zu einer natürlichen Bodenverdichtung, die den Untergrund stabiler macht und weniger Raum lässt für die Gänge von den in der Landwirtschaft nicht so gerngesehenen Wühlmäusen oder Schermäusen. Sogar die Hinterlassenschaften der Tiere, also ihr Kot, sei nützlich, da sie den Boden auf natürliche Art und Weise düngen.

Die Kisselwiesen sind für Reilingen von hoher ökologischer und auch kulturhistorischer Bedeutung, was den Einsatz der Schafe umso wichtiger macht. Sind sie doch eines der letzten zusammenhängenden Wiesenareale, das am Kraichbach übriggeblieben ist.

Die vielfältigen natur- und kulturraumtypischen Landschaftselemente der Kisselwiesen als ehemalige Wässerwiesen samt Grabensystem sind Refugien für Flora und Fauna. Damit passt die naturnahe Beweidung mit Schafen und Ziegen genau in dieses Konzept der Erhaltung auf natürlichem Weg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.11.2019