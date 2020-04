Mit Umsicht und dem Mut zu neuen Wegen entscheidende Impulse gesetzt

Reilingen.Im Alter von 76 Jahren ist am vergangenen Freitag der frühere Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Wilhelm Nauber, verstorben. Nauber leitete als Seelsorger vom 1. August 1994 bis zum Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand am 31. Dezember 2008 die Kirchengemeinde und prägte sie rund um die Jahrtausendwende entscheidend.

Der gebürtige Westfale hatte zuerst eine Ausbildung als Verlagskaufmann abgeschlossen, ehe er 1964 seine theologische Ausbildung im Seminar „Evangelistenschule Johanneum“ in Wuppertal absolvierte. 1975 legte er die Predigerprüfung ab und wurde als Pfarrer der Berliner Stadtmission ordiniert. Über Stationen in Freiburg und Heitersheim kam Nauber 1994 mit seiner Familie in die Kurpfalz.

Bei seiner Einführung wollte er „Vorhandenes aufnehmen, aber Neues wagen und initiieren“, wie er es formulierte. Dies hat Wilhelm Nauber in vorbildlicher Weise vollbracht und die Reilinger Kirchengemeinde in das Jahr 2000 und darüber hinaus geführt.

So brachte er sich beispielsweise bis zuletzt in den von ihm initiierten Besuchsdienstkreis ein. Ihm war auch selbstverständlich, 2017 die Weihnachtsgottesdienste bis zum Epiphaniasfest zu übernehmen, nachdem Pfarrerin Eva Leonhardt erkrankt war.

Worte in moderne Sprache gefasst

Wichtig war Nauber die Verkündigung des Wortes. Er konnte die Worte der Bibel in eine moderne Sprache kleiden. „Menschen sind uns in körperlicher oder seelischer Not vor die Türe gelegt. Diesen Menschen im Abseits müssen wir ein Gesicht und damit ihre Würde zurückgeben“, betonte er bei seiner Amtseinführung.

Dieses Thema ließ ihn auch bei seiner Verabschiedung nicht los: „In seiner Gnade, in seiner bindungslosen Zuwendung zu den Schwachen und Schuldigen sei Jesus ihre Hoffnung und führe sie zu neuem Leben, über Tod und Grab hinaus“.

„Sie haben unzählige Menschen in den Höhen und vor allem in den Tiefen ihres Lebens seelsorgerlich begleitet, mit Gottes Wort getröstet und aufgerichtet. Davon hat Ihr Dienst gelebt, das haben Sie in Wort und Tat bezeugt“, dankte ihm Prälatin Ruth Horstmann-Speer bei seiner Verabschiedung.

Große Projekte in Naubers Amtszeit waren die Außensanierung der Kirche, der Neubau des Oberlin-Kindergartens aber auch das Lutherhaus. Nach zahlreichen Sanierungen war in seiner Amtszeit noch beschlossen worden, das Lutherhaus neu zu bauen. Nun kann er den Neubau, der Anfang April 2020 eröffnet werden sollte, nicht mehr sehen.

Ökumene gelebt

Geprägt war seine Amtszeit von einer guten Ökumene, vor allem mit seinem damaligen katholischen Amtskollegen Stefan Kälble.

Mit Wilhelm Nauber ging eine Persönlichkeit von uns, die voller Engagement und Hilfsbereitschaft war – ein Manager, Kommunikator und Werbeträger in Sachen Kirche und Religion.

Trauer und Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit seiner Ehefrau Petra und seinen Kindern mit Familien. / wm

