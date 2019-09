Mitarbeiterzahl wächst weiter

Reilingen.Elf neue Mitarbeiter finden seit 1. September bei der Gemeinde eine Anstellung. Sie verstärken insbesondere den Bereich der Kinderbetreuung „Haus der Kleinen Hasen“ und „Die Kleinen Sterne“. Mit einem „Schön, dass Sie da sind“, hieß Rolf Schwechheimer als verantwortlicher Personal-Sachbearbeiter die neuen Mitarbeiter am ersten Arbeitstag willkommen. Zugleich übermittelte er die Grüße des in Urlaub weilenden Bürgermeisters Stefan Weisbrod. Schwechheimer brachte seine Freude zum Ausdruck, solch kompetente Mitarbeiter ins Gemeindeteam aufnehmen zu können, das damit seinen Leistungsanspruch noch verbessern könne.

Als Folge der steigenden Kinderzahl im „Haus der Kleinen Hasen“ und „Der Kleinen Sterne“ musste weiteres Personal eingestellt werden. Daniela Sander und Eva Krause verstärken das Team. Jessica Ledig wurden nach ihrer Praktikumszeit und bestandener Prüfung übernommen. Neue Kindergartenleiterin im „Haus der Kleinen Hasen“ ist Stephanie Rödiger. Die Gemeinde verstärkt die eigene Ausbildung. Tolgahan Kocac absolviert eine dreijährige PIA-Ausbildung, Anna Eichhorn ihr praktisches Jahr in den kommunalen Kindergärten.

Freiwilligendienst stellt drei Kräfte

Das 16-köpfige Stammteam der Ganztagsbetreuung unter der Leitung von Sven Seiler erhält Verstärkung durch die Bufdis (Bundesfreiwilligendienst) Mathias Kröncke sowie Jonas Powik. Ihr Engagement bleibt auf ein Jahr beschränkt. Ein weiterer Bufdi wird an der Schiller-Schule installiert. Elias Bäum wird die Schulleitung mit seinem Einsatz unterstützen.

In der Verwaltung wird der Nachwuchs gefördert. Mara Neureither wird die dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde absolvieren. Zur Entlastung bei Großveranstaltungen in den Fritz-Mannherz-Hallen wurde Herbert Stroh als Hilfskraft in den Gemeindedienst eingestellt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.09.2019