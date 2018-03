Anzeige

Dazu kommen Arbeitsstunden der Gerätewarte, die Gerätschaften instandhalten und dafür sorgen, dass die Atemschutzgeräte immer sicher und einsatzbereit sind. 33 Kräfte der 55-köpfigen Einsatzabteilung besuchten dazu noch zahlreiche Lehrgänge.

„In sehr, sehr sicheren Händen“

Bürgermeister Weisbrod unterstrich sein Vertrauen in die Feuerwehr: „Wir fühlen uns alle bei Ihnen in sehr, sehr sicheren Händen“. Dabei sieht er die Verantwortung und die Arbeit, die hinter einer funktionierenden Feuerwehr steht und das, was Kommandant Markus Piperno und seine Stellvertreter Michael Malcher und Florian Schulze über das Jahr hinweg leisten.

„Das Kommando ist nach wie vor sehr motiviert und engagiert, und damit bringen sie auch oft richtig Schwung ins Rathaus“, sagte Weisbrod.

Er verkündete, dass die Aufwandsentschädigungen, deren letzte Anpassung 2001 erfolgte, überarbeitet werden und der neue Mannschaftstransportwagen bestellt sei. „Für unsere Feuerwehr ist immer Geld da“, sagte er und freute sich, die Feuerwehrleute im Namen der Gemeinde mit neuen T-Shirts auszustatten.

Piperno berichte von der Heißausbildung in einer holzbefeuerten Anlage, in der man Feuer und Hitze ganz nah ist, vielen Übungen im leerstehenden Lutherhaus, einer großen Erste-Hilfe-Ausbildung und einer gemeinsamen Übung mit der Feuerwehr Walldorf, mit der gerade bei Bränden bei den Aussiedlerhöfen eng zusammen gearbeitet wird.

Bei der Hauptübung im Kindergarten und einer Schulung in einem Altenpflegeheim lernte das Personal der Einrichtungen das richtige Verhalten im Brandfall. Zum Abschluss des Rückblicks erinnerte der Kommandant an den Garagenbrand am Silvesterabend, bei dem schnelles und effektives Vorgehen Schlimmeres verhindert hat.

Für das Jahr 2018 ist bei der Feuerwehr noch einiges geplant. Es sollen neue Allwetterjacken beschafft werden, die das neue Logo der Reilinger Wehr tragen, und auf dem Feuerwehrfest wird am 7. Juli zu „Feuerwehr rockt“ aufgerufen.

Über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr berichtete Jugendwart Stefan Grahlert, der Geschäftsführer des Spielmannszuges, Jürgen Oechsler, ließ das musikalische Jahr Revue passieren, und Toni Kellner zeigte, dass auch die Altersmannschaft noch sehr aktiv ist. In deren Namen überreichte Kellner eine Spende für die Jugendfeuerwehr. Kassierer Dominic Hild bekam von Kassenprüfer Wolfgang Müller einwandfreie Arbeit bescheinigt und wurde mit dem Ausschuss entlastet.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.03.2018